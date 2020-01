Napoli-Perugia, biglietti a 2 euro se acquistati insieme a quelli per la Fiorentina (Di martedì 7 gennaio 2020) Il Napoli lancia la promo per la gara di Coppa Italia contro il Perugia con i biglietti a 2 euro se acquistati contestualmente a quelli della gara contro la Fiorentina Questo il comunicato di presentazione della società con tutti i particolari I biglietti per la gara di Coppa Italia Napoli – Perugia e per la gara di Campionato Napoli – Fiorentina che si disputeranno rispettivamente il 14 Gennaio 2020 ore 15.00 ed il 18 Gennaio 2020 ore 20.45 presso lo Stadio San Paolo di Napoli saranno posti in vendita a partire da Mercoledì 8 Gennaio 2019 ore 12.00. La SSC Napoli è lieta di annunciare una promozione che concede la possibilità di acquistare un biglietto per la gara di Coppa Italia Napoli – Perugia ad una tariffa speciale; infatti, coloro che acquisteranno un biglietto per la gara Napoli – Fiorentina di Campionato, potranno acquistare un biglietto ad una tariffa cosiddetta ... Leggi la notizia su ilnapolista

