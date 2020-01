Napoli, parla Ciccio Marolda: “Vanno evidenziati anche gli errori di Gennaro Gattuso” (Di martedì 7 gennaio 2020) Il giornalista Ciccio Marolda ha parlato a Radio Marte commentando il momento in casa azzurra dopo la brutta sconfitta contro l’Inter. Il Napoli appare chiaramente in crisi e non è più il caso di nascondersi dietro a un dito. “Non si può pensare di fermare i due attaccanti dell’Inter che sono i più in forma del campionato marcandoli con l’uno contro uno. anche Gattuso ci sta mettendo del suo in questo periodo no del Napoli. Se prendi in mano una squadra piena di problemi, che è stata costruita male e sta pagando adesso tutte le scelte di Ancelotti, hai però un obbligo: non perdere punti. E se non puoi vincere, devi cercare di non perdere. Non me la prendo con Gattuso, vanno evidenziati i suoi errori. È chiaro che la squadra è incompleta e lo diciamo dalla fine del mercato estivo, non adesso”, ha dichiarato nella fattispecie il giornalista. L'articolo Napoli, parla Ciccio Marolda: ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

AllAroundAli : Stasera guardatevi la seconda puntata del nuovo programma di Rai3, #generazionebellezza, ore 20.20! Si parla di Nap… - Pasqual52244119 : @marcoazzi66 La penso come te. Quando si parla di organico bisogna ascoltare Conte che pensa della squadra del Napoli. - jfktormento : RT @Fr4n6o: @Pasqual17206136 @NelloFlorio Del Genio è in piena crisi, parla di tattica come se il calcio fosse matematica, ma in realtà nel… -