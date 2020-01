Napoli, nuovo polo della Polizia a via Miano: bando da 4,9 milioni (Di martedì 7 gennaio 2020) Servizi tecnici di progettazione in gara presso la caserma Boscariello di Napoli. L’Agenzia del Demanio, con un bando da 4,9 milioni, assegna la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché di esecuzione delle prove geologiche e progettazione ed esecuzione delle indagini archeologiche, per i lavori finalizzati alla realizzazione del nuovo polo della Polizia di Stato – Cittadella della Sicurezza nell’immobile di via Miano 189. Le offerte dovranno pervenire entro il 14 febbraio. L'articolo Napoli, nuovo polo della Polizia a via Miano: bando da 4,9 milioni proviene da Ildenaro.it. Leggi la notizia su ildenaro

