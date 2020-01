Napoli, l’assessore allo sport Borriello: “Convocheremo un tavolo con i tifosi” (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – l’assessore allo sport del comune di Napoli, Ciro Borriello, tramite i microfoni di radio punto nuovo, fa sapere il suo punto di vista sulla questione tifo allo stadio San Paolo. “Ho incontrato un rappresentante del tifo che mi aveva chiesto un appuntamento, mi ha sottoposto la problematica dello stadio evidente: non si percepisce più il calore del tifo organizzato. Abbiamo convenuto di investire la massima autorità in termini politici e abbiamo deciso di convocare un tavolo, che si terrà entro un mese, a cui presenzieranno Comune, Società, Questura e rappresentanti del tifo organizzato. E’ un argomento non facile, dobbiamo creare le condizioni affinché a questo tavolo ci siano tutti e siano tutte persone qualificate con cui parlare. Il tifo organizzato è a Bergamo, Torino e Milano, vogliamo anche capire come si muovono nelle altre città, mi sembra ... Leggi la notizia su anteprima24

