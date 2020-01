Napoli, la Gazzetta dello Sport umilia i partenopei: “Sono la Befana più generosa del mondo” (Di martedì 7 gennaio 2020) Napoli, la Gazzetta dello Sport umilia i partenopei Sulle pagine della Gazzetta dello Sport non ci si risparmia per il Napoli di Gattuso, sconfitto ancora una volta nella serata di ieri contro l’Inter. I partenopei sono nel baratro e la Rosea l’ha evidenziato in questo modo: ” Il Napoli è stato la Befana più generosa del mondo, mettendo più di uno zampino in tutti i gol nemici. Terza sconfitta di fila al San Paolo per gli azzurri, non succedeva dal 2000 con Zdenek Zeman. Rispetto a un anno fa: 17 punti in meno e 10 gol subiti in più. Numeri da grande crisi. Qualche progresso si è visto, sia chiaro, ma troppi uomini cardine sono irriconoscibili (Ruiz, Zielinski, Insigne). Piuttosto che guardare l’ Europa che si allontana, compattarsi e lavorare duro, come Rino Gattuso ha fatto per una vita” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Montanari: “De ... Leggi la notizia su forzazzurri

Gazzetta_it : #Inter, c'è la LuLa nella calza: vittoria a #Napoli dopo oltre 22 anni e #Juve ripresa #NapoliInter - Gazzetta_it : #NapoliInter: Callejon l’ultimo a mollare, la difesa regala tre gol - Gazzetta_it : Gattuso: “Ci facciamo gol da soli, però con me è stata la partita migliore” -