Napoli, la crisi non si ferma: sono 17 i punti in meno rispetto allo scorso anno (Di martedì 7 gennaio 2020) Napoli, un’altra sconfitta, la terza consecutiva al San Paolo, per gli azzurri di Gattuso che hanno 17 punti in meno rispetto allo scorso anno Continua e sembra non fermarsi più la crisi che quest’anno sta vivendo il Napoli. Nonostante il cambio in panchina con il passaggio da Ancelotti a Gattuso gli azzurri non riescono a risalire la china. Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti il Napoli ha ben 17 punti in meno rispetto allo scorso anno e non vince in casa dal 19 ottobre. Numeri da spavento per quella che quest’anno sarebbe dovuta essere l’antagonista numero uno della Juventus. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

mirkocalemme : Il #Napoli ha regalato tre gol, con errori individuali di calciatori arrivati recentemente come Di Lorenzo, Meret e… - Notiziedi_it : Crisi Napoli: 17 punti in meno rispetto all’anno scorso - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: Il #Napoli vive forse il momento più critico degli ultimi dieci anni, e non sarà certo #Lobotka a tirarlo fuori dalla cris… -