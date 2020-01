Napoli, in estate tutto su Boga: il punto della situazione (Di martedì 7 gennaio 2020) Napoli Boga, gli azzurri pensano già alla prossima stagione: avviati i contatti con il calciatore del Sassuolo, ma attenzione al Chelsea (Luigi Fontana, inviato a Napoli) È da poco iniziato il mercato di gennaio, ma si iniziano a preparare già le operazioni per giugno. Tra le squadre più attive c’è il Napoli, chiamato a una grande rimonta per trovare la qualificazione alla Champions League della prossima stagione. Uno degli obiettivi azzurri per il prossimo anno è Jeremie Boga: il 23enne nato a Marsiglia, ma naturalizzato ivoriano, è monitorato dalla dirigenza partenopea che in estate cercherà di portarlo a Napoli. Napoli Boga: l’offerta e la concorrenza Sono in corso contatti sia con il Sassuolo che con il calciatore. L’esborso economico sarebbe intorno ai 25 milioni di euro, cifra ritenuta congrua da tutte le parti. Il calciatore sarebbe contento di trasferirsi in ... Leggi la notizia su calcionews24

RaimondoSecci : @cropy03 Girone d'andata con calendario sfigato: trasferta di 1000 km alle 15 pm con 40° a Lecce, quella di Firenze… - Salvato95551627 : RT @NicoSchira: Dopo #Amrabat e #Rrahmani asse ancora rovente tra #Napoli e #Verona: Giuntoli interessato per l’estate anche a Marash #Kumb… - Insignesta : RT @NicoSchira: Dopo #Amrabat e #Rrahmani asse ancora rovente tra #Napoli e #Verona: Giuntoli interessato per l’estate anche a Marash #Kumb… -