Napoli, ecco le informazioni sui biglietti per Napoli-Perugia di Coppa Italia e Napoli-Fiorentina di campionato (Di martedì 7 gennaio 2020) I biglietti per la gara di Coppa Italia Napoli – Perugia e per la gara di Campionato Napoli – Fiorentina saranno in vendita da Mercoledì 8 Gennaio 2019 ore 12.00. La SSC Napoli è lieta di annunciare una promozione che concede la possibilità di acquistare un biglietto per la gara di Coppa Italia Napoli – Perugia ad una tariffa speciale. Infatti, coloro che acquisteranno un biglietto per la gara Napoli – Fiorentina di Campionato, potranno acquistare un biglietto ad una tariffa cosiddetta “promo ticket”. La promozione è valida solo se si acquisteranno i biglietti contestualmente, nello stesso settore e per lo stesso utilizzatore, sia per l’evento Napoli – Fiorentina di Campionato, che per l’evento Napoli – Perugia di Coppa Italia, presso i punti vendita abituali del circuito Ticketone. Continuano, inoltre, i privilegi per gli abbonati della ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

fran_rkid : RT @fcin1908it: Caressa e Zazzaroni d'accordo: 'L'Inter non vince a Napoli'. Ecco i pronostici - - MarinaDS_ : @DutchFlyingMen Ecco cosa combini a Napoli - lazio_magazine : SKY - Napoli, in corso l'incontro con gli agenti di Amrabat: ecco le ultimissime -