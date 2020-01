Napoli, dal 15 gennaio 39 ambulanze dotate di telecamere e gps. E arriva anche il body-cam per il personale (Di martedì 7 gennaio 2020) Saranno dotate di 4 telecamere esterne, gps per la localizzazione sul territorio e body-cam per il personale le 39 ambulanze in servizio a Napoli: la prima entrerà in funzione il 15 gennaio.... Leggi la notizia su ilmattino

DiMarzio : I numeri, le prestazioni, i gol. Ma anche l'intesa dentro e fuori dal campo. #Lukaku e #Lautaro: trascinatori e pro… - Agenzia_Ansa : Lamorgese: 'Dal 15 gennaio saranno attive le prime telecamere sulle ambulanze in servizio nel territorio di #Napoli… - capuanogio : La Befana è dell'#Inter. Tre regali dal #Napoli per la vittoria numero 100 in Serie A di #Conte che ci ha messo sol… -