Napoli, complicazioni per Lobotka: c’è l’offerta per Demme (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La trattativa tra Napoli e Celta Vigo per Lobotka potrebbe saltare: la nuova idea degli azzurri è Demme del Lipsia Il Napoli sta riscontrando difficoltà nell’arriva a Stanislav Lobotka. Manca ancora l’accordo con il Celta Vigo, che vorrebbe più dei 20 milioni di euro offerti del club azzurro per il centrocampista slovacco. L’alternativa del Napoli porta il nome di Diego Demme, tedesco classe ’91 del Lipsia. Come riportato da Sky Sport, pronta un’offerta di 16 milioni di euro più bonus. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

