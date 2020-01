Napoli, alla Feltrinelli la presentazione del libro ‘Tramonti di cartone’ (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Il 16 gennaio esce per la casa editrice GM Press, “Tramonti di cartone“, un’armonica simbiosi di poesie, prose, fotografie e illustrazioni che dialogano costantemente tra di loro creando un viaggio sensoriale dai molteplici significati. Tramonti di cartone è un progetto condiviso in cui i tre autori, Marcello Affuso, Valentina Bonavolontà, Giulia Verruti, l’illustratrice Federica Crispo e la fotografa Erica Bardi, scelgono di abbandonare la zona di comfort che permette di celare se stessi nel chiaroscuro delle proprie fragilità, come se la vera essenza di sé fosse qualcosa di cui vergognarsi e si mettono a nudo, parlando di amori vecchi e nuovi, amicizia, perdita, ricordo, incontri, dolore, speranze. Un lavoro corale in cui ciascuno fa la sua parte. Il ricavato delle vendite verrà interamente devoluto alla Onlus I Care, associazione ... Leggi la notizia su anteprima24

