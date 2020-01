Napoli, aggressioni ai medici sulle ambulanze del 118: ecco telecamere e body-cam (Di martedì 7 gennaio 2020) Il 15 gennaio entrerà in funziona la prima ambulanza dotata di videosorveglianza: 4 telecamere che riprenderanno gli esterni, mentre i sanitari del 118 avranno una body cam; due mesi e mezzo il sistema sarà installato in tutti i 39 mezzi di soccorso del parco auto. La conferma dopo il vertice in Prefettura, in seguito alle numerose aggressioni ai soccorritori registrate negli ultimi periodi. Leggi la notizia su napoli.fanpage

