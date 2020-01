Naike Rivelli si spoglia sulla scopa: la sua befana erotica infiamma il web [FOTO] (Di martedì 7 gennaio 2020) Ormai lo sappiamo, Naike Rivelli ama divertirsi pubblicando FOTO particolari e irriverenti. Per questo la vediamo spesso spogliarsi completamente e giocare con la sua immagine. Gli auguri per una felice epifania non potevano essere da meno: eccola mentre manda il web in tilt con la sua versione erotica della befana. Dimenticatevi la befana bruttina e anziana, perché la versione di Naike Rivelli è decisamente hot. Immersa nella natura, nel bel mezzo di un bosco, la figlia di Ornella Muti si spoglia tenendosi addosso solo un perizoma rosso, un cappello da befana e una calza tradizionale. I tacchi a spillo rossi poggiati su una scopa ‘volante’ e il lato B perfetto, marmoreo e sensualissimo, alzano il tasso erotico della FOTO e infiammano il web: “Che befana sexy!”; “La befana che vorrei”; “Il più bel lato B di Instagram”. L'articolo ... Leggi la notizia su velvetgossip

