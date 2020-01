Nadia Rinaldi irriconoscibile, dimagrita 80 chili: eccola prima e dopo [FOTO] (Di martedì 7 gennaio 2020) Nadia Rinaldi, romana classe 1967, non ha mai nascosto le sue curve generose né il suo peso effettivo. L’attrice è infatti diventata famosa senza badare ai 140 chili di peso, dichiarati da lei stessa, o agli standard estetici imposti dallo spettacolo. Nadia si è fatta amare dal pubblico abbattendo molti cliché sull’aspetto fisico, ma nonostante questo ha recentemente deciso di dimagrire radicalmente. Mamma di due figli, Riccardo e Francesca Romana, Nadia ha deciso di perdere peso proprio per il loro bene. I chili di troppo erano infatti diventati eccessivi e rischiavano di compromettere la sua salute in futuro. Cambiare stile di vita per l’attrice era diventato indispensabile. Molte donne mi davano della grassona. Oggi loro hanno il botox e sono decrepite. Io invece con l’età e con i chili persi ho riacquistato giovinezza, energia, consapevolezza, salute, ... Leggi la notizia su velvetgossip

Notiziedi_it : L’uomo perfetto, Milena Miconi e Nadia Rinaldi al Teatro De’ Servi - siamopieni : @la_stordita Villa Rinaldi? Quella di prosecco bamba e piatti caldi in compagnia di Nadia Rinaldi? - Tom_of_Inland : Lei e Wanda Fisher nel mio pantheon italiano (OK, dimenticavo, ci sono anche Manuelona Villa e Nadia Rinaldi). -