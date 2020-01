Morto suicida il pornostar 35enne Macanao Torres, gli era stato diagnosticato il linfoma non Hodgkin (Di martedì 7 gennaio 2020) È Morto gettandosi dal tetto del suo condominio a Murcia, in Spagna, l’attore hard Macanao Torres, nome d’arte di Pedro Oliver. Aveva 35 anni. Nel 2011 gli era stato diagnosticato il linfoma non Hodgkin, malattia che nel 2016 lo aveva spinto a ritirarsi dalle scene a 10 anni dal suo debutto. A febbraio 2019 il cancro era tornato per la terza volta. Leggi la notizia su gossip.fanpage

infoitcultura : Morto suicida Franco Ciani, l'ex marito della cantante barese Anna Oxa autore di 'Ti lascerò' e 'Quando nasce un am… - cravis15 : Zalone mi è piaciuto un botto ma capisco anche le argomentazioni del partito 'mattone polacco minimalista di scritt… - SaCharlieFlo : Franco Ciani morto suicida, era musicista ed ex marito di Anna Oxa -