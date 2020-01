Morto suicida il pornostar 35enne Macanao Torres, gli era stato diagnosticato il linfoma non Hodgkin (Di martedì 7 gennaio 2020) È Morto suicida a soli 35 anni l’attore hard Macanao Torres, nome d’arte di Pedro Oliver. Secondo fonti locali, si sarebbe tolto la vita gettandosi dal tetto del suo condominio a Murcia, in Spagna. Nel 2011 gli era stato diagnosticato il linfoma non Hodgkin, malattia che nel 2016 lo aveva spinto a ritirarsi dalle scene. L’esordio da pornostar risale al 9 ottobre 2006, in un film girato dal regista e produttore di porno gay Jalif. Il ritiro era arrivato a 10 anni esatti dal suo debutto. Nel febbraio 2019 gli era stata diagnosticata per la terza volta la riproduzione del cancro linfatico. Si è tolto la vita poco dopo le 20 del 29 dicembre. Chi era Macanao Torres Macanao Torres era un volto noto del cinema per adulti. Aveva lavorato per numerose case di produzione. Tra le altre la JalifStudio, la Hardkinks, la Treasure Island Media, la Butch Dixon e la Dark Alley Media. Nonostante ... Leggi la notizia su forzazzurri

infoitcultura : Morto suicida Franco Ciani, l'ex marito della cantante barese Anna Oxa autore di 'Ti lascerò' e 'Quando nasce un am… - cravis15 : Zalone mi è piaciuto un botto ma capisco anche le argomentazioni del partito 'mattone polacco minimalista di scritt… - SaCharlieFlo : Franco Ciani morto suicida, era musicista ed ex marito di Anna Oxa -