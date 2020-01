Morte di Marco Pantani, Miradossa: “È stato ucciso, non vogliono la verità” (Di martedì 7 gennaio 2020) Fabio Miradossa, lo spacciatore che ha patteggiato una condanna per traffico di stupefacenti nella vicenda legata alla Morte del ‘pirata’ Marco Pantani, trovato morto a Rimini il 14 febbraio 2004, dopo averlo detto nei mesi scorsi a Le Iene, oggi lo ha ripetuto davanti alla Commissione parlamentare antimafia: “Marco è stato ucciso, l’ho conosciuto 5-6 mesi prima che morisse e di certo non mi è sembrata una persona che si voleva uccidere. Era perennemente alla ricerca della verità sui fatti di Madonna di Campiglio, ha sempre detto che non si era dopato. Qualcosa stava facendo per arrivare alla verità, quest’ultima è però una mia convinzione“. Sono diversi gli elementi che rendono chiaro per Miradossa che non fu la droga che lui gli aveva procurato alcuni giorni prima ad uccidere il ciclista. Innanzitutto il fatto che sa per certo che Pantani era ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

marcocappato : Riusciranno Zingaretti e Di Maio a tenere bloccata la legge per l'#eutanasia legale anche nel 2020? (mia intervis… - MarySha67744776 : @zaturia1 @Tiziana20202020 @Guido79967160 @ManfrediPotenti @aurorapotenti83 @matteosalvinimi @BorgonzoniPres… - elisadallarche : RT @TeatroPasolini: Mercoledì 15 gennaio ore 21 due grandi interpreti della scena italiana, Elena Bucci e Marco Sgrosso / #LeBelleBandiere,… -