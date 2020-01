Morta la scrittrice Elizabeth Wurtzel: famosa per “Prozac Nation”, aveva 52 anni (Di martedì 7 gennaio 2020) Addio alla scrittrice statunitense Elizabeth Wurtzel: famosa per il suo best seller del 1994 "Prozac Nation", è Morta oggi a 52 anni a New York City al termine di una lunga battaglia contro il tumore al seno. "Ha inventato una nuova forma letteraria: il memoir di un giovane di cui nessun ha mai sentito parlare prima". Leggi la notizia su fanpage

È Morta a 52 anni la scrittrice Elizabeth Wurtzel - famosa per “Prozac Nation” : È morta a New York la scrittrice statunitense Elizabeth Wurtzel , aveva 52 anni ed era malata di cancro al seno. Era diventata molto famosa con la pubblicazione, nel 1994, del memoir Prozac Nation, (tradotto in italiano da Rizzoli con il

È Morta la scrittrice e regista Lorenza Mazzetti - sopravvissuta a sterminio famiglia Einstein : È morta a Roma, all'età di 92 anni, la scrittrice e regista Lorenza Mazzetti . È nota sia per i suoi libri che per essere sopravvissuta alla strage di Rignano del 3 agosto 1944, quando - su comando di Hitler - furono assassinate la moglie e le figlie di Robert Einstein , il cugino del premio Nobel Albert, che l'aveva presa a vivere con sé dopo la morte della madre.Continua a leggere

Roma : Morta Lorenza Mazzetti - scrittrice e regista - aveva 92 anni : Nel 1944 fu superstite con la sorella gemella Paola della strage nazista di Focardo di Rignano sull'Arno, paese dove viveva dopo esser stata adottata con la gemella Paola da Robert Einstein, cugino del grande scienziato

È Morta a 92 anni la regista e scrittrice Lorenza Mazzetti : È morta a Roma la regista, scrittrice e pittrice Lorenza Mazzetti, fondatrice, insieme a Lindsay Anderson, Tony Richardson e Karel Reisz del Free Cinema, un movimento cinematografico inglese degli anni Cinquanta e Sessanta. Aveva 92 anni, ed era nota anche per

Agenzia_Ansa : Addio alla scrittrice Lorenza Mazzetti. Scampò a strage nazista degli Einstein.Premio per Il cielo cade #ANSA - WilliamDollace : È morta a 52 anni la scrittrice Elizabeth Wurtzel, famosa per 'Prozac Nation' - Il Post - WilliamDollace : È morta a 52 anni la scrittrice Elizabeth Wurtzel, famosa per 'Prozac Nation' - Il Post -