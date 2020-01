Modello Blue Panorama per Alitalia (Di martedì 7 gennaio 2020) Alitalia è come il maiale, non si butta via niente. E così, dopo la trasformazione del triumvirato commissariale in un quadriumvirato con la nomina di Giuseppe Leogrande e il mantenimento in panchina dei tre precedenti professionisti, ora arriva l’annuncio di un nuovo acquisto: un direttore generale. Giancarlo Zeni, attuale Ad di Blue Panorama la cui designazione è stata annunciata proprio dal supercommissario.L’occasione è stata una delle ultime audizioni in commissione Trasporti alla Camera dove si sta discutendo il decreto per il nuovo finanziamento da 400 milioni per Alitalia e domani scade il termine per la presentazione degli emendamenti. Ma che ha provocato forse più sconcerto che chiarimenti.Ai parlamentari, anche della maggioranza, che chiedevano conto della situazione surreale in cui il governo si aspetta di poter vendere Alitalia ... Leggi la notizia su huffingtonpost

