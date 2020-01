Milano, torna a casa ubriaco e picchia la moglie: arrestato 45enne, le violenze duravano da mesi (Di martedì 7 gennaio 2020) Un uomo di 45 anni, originario dello Sri Lanka, è stato arrestato dai carabinieri a Milano per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Nella notte tra sabato e domenica è tornato a casa ubriaco e ha iniziato a urlare picchiare la moglie, di undici anni più giovane, che è riuscita a salvarsi fuggendo dai vicini di casa, che hanno chiamato i carabinieri. La vittima aveva subito la violenze per mesi senza trovare il coraggio per denunciare. Leggi la notizia su milano.fanpage

