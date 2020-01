Milano, prosegue l’allerta smog: inquinamento alle stelle, in arrivo nuovi divieti (Di martedì 7 gennaio 2020) Da diversi giorni a Milano i livelli di polveri sottili nell'aria continuano a restare molto elevati. Nel capoluogo lombardo potrebbero dunque essere introdotti nuovi divieti per quanto riguarda la circolazione delle auto. Intanto, anche le province di Mantova e Lodi hanno fatto scattare il blocco per i veicoli Diesel Euro 4: a Cremona la situazione peggiore in tutta la Lombardia, con l'entrata in vigore delle misure antismog di secondo livello. In controtendenza invece le province di Monza, Bergamo e Lodi, che hanno revocato le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti. Leggi la notizia su milano.fanpage

matsuteia : RT @wordsandmore1: Dal 2 al 19 gennaio 2020 presso il Teatro Strehler Stefano De Luca prosegue il suo viaggio nel mondo delle fiabe dei fra… - ilsalottodiCeci : RT @wordsandmore1: Dal 2 al 19 gennaio 2020 presso il Teatro Strehler Stefano De Luca prosegue il suo viaggio nel mondo delle fiabe dei fra… - wordsandmore1 : Dal 2 al 19 gennaio 2020 presso il Teatro Strehler Stefano De Luca prosegue il suo viaggio nel mondo delle fiabe de… -