Milano, morto annegato un disabile di 32 anni: ha avuto un malore durante corso di nuoto in una piscina comunale (Di martedì 7 gennaio 2020) E’ arrivato in prolungato arresto cardiaco all’ospedale San Carlo di Milano e i medici non sono riusciti a rianimarlo. E’ morto così, questo pomeriggio, un ragazzo disabile di 32 anni che aveva accusato un malore mentre nuotava nella piscina comunale di Quarto Cagnino a Milano. Il giovane, con disabilità motoria e ritardo mentale, era affetto dalla rara sindrome Cornelia de Lange. Sarà deciso nelle prossime ore se disporre o meno l’autopsia. Secondo quanto riferito da fonti ospedaliere, il giovane non avrebbe parenti. L'articolo Milano, morto annegato un disabile di 32 anni: ha avuto un malore durante corso di nuoto in una piscina comunale proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Milano, morto annegato un disabile di 32 anni: ha avuto un malore durante corso di nuoto in… - fattoquotidiano : Milano, morto annegato un disabile di 32 anni: ha avuto un malore durante corso di nuoto in una piscina comunale - Noovyis : (Milano, morto annegato un disabile di 32 anni: ha avuto un malore durante corso di nuoto in una piscina comunale)… -