Milano: manomette grate marciapiedi e provoca caduta donna, denunciato (Di martedì 7 gennaio 2020) Milano, 7 gen. (Adnkronos) – La Squadra interventi speciali della Polizia Locale di Milano ha trovato e denunciato l’uomo che il 23 dicembre scorso ha manomesso una grata del marciapiede di via Melchiorre Gioia, causando la caduta di una donna poi ricoverata in prognosi riservata al Fatebenefratelli. Si tratta di un uomo di 37 anni, senza precedenti, che ha confessato ma non ha saputo spiegare il perché di quanto fatto. L’episodio all’inizio era sembrano un incidente. La grata, all’altezza del civico 44, si era spalancata improvvisamente ai piedi della donna, che aveva riportato lesioni gravi, con diverse fratture alle costole e allo sterno e il distacco di una parte di osso dalla vertebra.Le modalità dell’incidente però avevano insospettito i vigili, che dalle immagini delle telecamere sulla strada sono riusciti a vedere un uomo che, proprio ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

