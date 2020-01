Milano: manomette grate marciapiedi e provoca caduta donna, denunciato (2) (Di martedì 7 gennaio 2020) (Adnkronos) – Da questi primi indizi, gli agenti hanno approfondito l’analisi del video e le testimonianze dei cittadini, e la posizione dell’uomo si è aggravata. Convocato dalla polizia locale per dare spiegazioni, D. P. italiano di 37 anni, ha finito per confessare di essere stato lui a rimuovere entrambe le grate, senza però dare spiegazioni per il suo gesto. Il 37enne, senza precedenti, è stato denunciato per lesioni gravi volontarie e segnalato al centro psicosociale competente.‘Un gesto folle e sconsiderato ‘ ha commentato la vicesindaco Anna Scavuzzo ‘ che ha causato il grave ferimento di una donna e che avrebbe potuto avere conseguenze ancora peggiori, se non fosse stato per la prontezza e l’attenzione degli agenti della Polizia Locale che sono intervenuti subito, insieme a quanti stavano già investigando. Un gioco di squadra che ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

