Milano, disabile muore affogato nella piscina comunale: aperte le indagini dalla procura (Di martedì 7 gennaio 2020) Ennesima tragedia in quel di Milano. Un disabile di 32 anni è morto affogato nella vasca di una piscina comunale, mentre faceva un corso di riabilitazione. La procura ha aperto le indagini per omicidio colposo. Il 32enne stava facendo un corso di nuoto con istruttori specializzati in una piscina di Milano, ed era insieme ad …

