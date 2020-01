Milano, disabile annega in piscina durante la lezione di nuoto (Di martedì 7 gennaio 2020) Gli operatori del 118 sono intervenuti nell’impianto in zona Quarto Cagnino e hanno soccorso il disabile in arresto cardiaco, cercando inutilmente di rianimarlo. Tragico incidente in una piscina a Milano. Un disabile di 32 anni è morto in ospedale dopo essere annegato durante un corso di nuoto. Il giovane era impegnato in una lezione assieme … L'articolo Milano, disabile annega in piscina durante la lezione di nuoto è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

