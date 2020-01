Milano, disabile annega in corso nuoto

disabile è morto affogato durante un corso di nuoto collettivo in una piscina di Quinto Cagnino a Milano. Dopo l'incidente era stato portato in condizioni gravissime all'ospedale San Carlo ma non ce l'ha fatta. L'uomo, con disabilità motoria e ritardo mentale, si sarebbe allontanato verso la parte più profonda della piscina e ha iniziato a bere. Il bagnino lo ha soccorso subito ma, una volta fuori dall'acqua, era già in arresto cardiaco. La procura ha aperto un'indagine per omicidio colposo contro ignoti.Disposta l'autopsia.(Di martedì 7 gennaio 2020) Un 32enneè morto affogato durante undicollettivo in una piscina di Quinto Cagnino a. Dopo l'incidente era stato portato in condizioni gravissime all'ospedale San Carlo ma non ce l'ha fatta. L'uomo, con disabilità motoria e ritardo mentale, si sarebbe allontanato verso la parte più profonda della piscina e ha iniziato a bere. Il bagnino lo ha socsubito ma, una volta fuori dall'acqua, era già in arresto cardiaco. La procura ha aperto un'indagine per omicidio colposo contro ignoti.Disposta l'autopsia.(Di martedì 7 gennaio 2020)

