Milano: arresto cardiaco per disabile in piscina comunale (Di martedì 7 gennaio 2020) Milano, 7 gen. (Adnkronos) – Ha accusato un malore in acqua ed è andato poco dopo in arresto cardiaco. D.D., un ragazzo di 32 anni, disabile, si è sentito male ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Carlo di Milano, mentre nuotava nella piscina comunale Quarto Cagnino, in via Lamennais. Il personale dell’impianto ha iniziato a rianimarlo e i mezzi di soccorso hanno proseguito le manovre di rianimazione fino all’ospedale. Secondo quanto si appreso, il ragazzo sarebbe quasi annegato nuotando per sbaglio fino a un punto in cui non toccava. L'articolo Milano: arresto cardiaco per disabile in piscina comunale CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

uffailnick1 : @milano_today Per ordine -I fedeli avrebbero dovuto opporsi all'arresto e praticare il perdono - 'religione di Sta… - RedazioneLaNews : #Milano Omicidio nella cascina, Carla ammazzata con un barattolo di marmellata per 10 euro negati - RedazioneLaNews : #Milano Omicidio nell'agriturismo a Milano, donna massacrata e uccisa: fermato il presunto killer -