Milano, 100 milioni per comprare tre nuove sedi: il Comune si prepara a traslocare nelle periferie (Di martedì 7 gennaio 2020) Il Comune di Milano ha speso oltre 100 milioni per comprare tre immobili in periferia, che ospiteranno i nuovi uffici decentrati dell'amministrazione. La giunta milanese ha approvato oggi la delibera con cui diventano esecutivi gli acquisti degli stabili di via Sile 8, in zona Corvetto, via Durando 38, nella zona del Politecnico in Bovisa, e via Principe Eugenio 33, in zona Cenisio. "Avremo spazi nuovi, più salubri e moderni che miglioreranno le condizioni di lavoro dei dipendenti comunali", ha spiegato in una nota l'assessore al Demanio, Roberto Tasca. Leggi la notizia su milano.fanpage

MieleIT : Uno spazio per conoscere e per acquistare. In Corso Garibaldi 99 trovi il Miele Experience Center di Milano con ol… - TrafficoA : Reggio Emilia-Modena - Nebbia A1 Milano-Bologna Nebbia A Banchi tra Reggio Emilia e Modena Nord con visibilita' 100 metri - TrafficoA : Reggio Emilia-Modena - Nebbia A1 Milano-Bologna Nebbia A Banchi tra Reggio Emilia e Modena sud con visibilita' 100 metri -