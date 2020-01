Milan, Piatek verso l’Aston Villa: pronti 30 milioni (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’Aston Villa vuole Piatek durante il mercato di gennaio: pronti 30 milioni di euro per strappare l’attaccante al Milan Il Milan si prepara a salutare Krzysztof Piatek durante il mercato di gennaio. L’Aston Villa è pronto a sborsare una cifra intorno ai 30 milioni di euro per strappare l’attaccante polacco a titolo definitivo. Emissari del club inglese, ieri, erano presenti sugli spalti di San Siro durante la sfida tra Milan e Sampdoria per intavolare la trattativa. Lo riporta Sky Sport. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

AntoVitiello : #Piatek sul mercato, #Milan disposto a cederlo alle cifre giuste (pagato 35 mln, il club non vorrebbe registrare un… - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, offerta dell'#AstonVilla per #Piatek - AntoVitiello : Formazione ufficiale #Milan: Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez, Krunic, Bennacer, Bonaventura,… -