Milan | occhi su Christiansen | le condizioni del Chelsea

Il Milan è a caccia di un centrale dopo il tentennamento di Todibo: ai rossoneri piace Christiansen del Chelsea Il Milan ha incassato l'indecisione di Jean-Clair Todibo e deciso di cambiare obiettivo per rinforzare la difesa in vista della seconda parte di stagione. L'ultima idea della dirigenza rossonera è Andreas Christensen. Come riportato da Sky Sport, il Chelsea vorrebbe cedere il difensore classe '96 a titolo definitivo, mentre il Milan ne chiede il prestito con diritto di riscatto.

