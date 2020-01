Miglior Smartwatch Huawei: guida all’acquisto 2020 (Di martedì 7 gennaio 2020) Huawei propone due linee di Smartwatch, Band e Watch. I primi sono dei fitness tracker puri, dispositivi economici pensati appositamente per gli allenamenti e lo sport, con tantissime funzionalità per l’attività fisica e un design semplice adatto alla vita di tutti giorni. La serie Huawei Watch, invece, è caratterizzata da uno stile ricercato e prestazioni elevate, grazie ai nuovi chipset Kirin A1 e una batteria che offre fino a 14 giorni di autonomia. Gli Smartwatch Huawei offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo, funzioni efficienti per il rilevamento del battito cardiaco, il monitoraggio del sonno e fino a 15 programmi di allenamento. Inoltre, la serie Watch è dotata dei nuovissimi display AMOLED touchscreen, con quadrante da 42 e 46 mm e rivestimento impermeabile, in grado di sopportare le immersioni fino a 50 metri di profondità. Vediamo quali sono nel dettaglio i Migliori ... Leggi la notizia su optimaitalia

Miglior Smartwatch Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Miglior Smartwatch