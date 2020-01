Miccichè: «Non torno alla guida della Lega Serie A» (Di martedì 7 gennaio 2020) «Ad oggi non sono assolutamente disponibile a tornare alla guida della Lega di Serie A, in quanto non intravedo le minime condizioni necessarie per proseguire nell’attività di rilancio finora svolta». Così ha parlato Gaetano Miccichè all’ANSA, in risposta alle voci su un suo possibile ritorno. Le indiscrezioni si sono susseguite in queste ultime settimane. alla … L'articolo Miccichè: «Non torno alla guida della Lega Serie A» Leggi la notizia su calcioefinanza

