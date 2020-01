Metro Roma, collaudi bocciati e mancati nulla osta: Atac, Tpl e Ministero si scontrano sulla burocrazia, ma tre fermate rimangono chiuse (Di martedì 7 gennaio 2020) collaudi bocciati e nulla osta che tardano ad arrivare. Mentre sulla linea A della Metropolitana di Roma tornano ad essere tre le stazioni chiuse, superati ormai i 12 mesi dall’incidente sulla scala mobile della fermata Repubblica, con 24 cittadini russi feriti. Dietro i disservizi del metrò capitolino emerge un braccio di ferro burocratico fra l’Atac, la società capitolina del Tpl, e l’Ustif (Ufficio speciale trasporti impianti fissi) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dal 30 dicembre, le tre fermate interdette al pubblico sono la centralissima Barberini e le due stazioni strategiche del quartiere Aurelio, ovvero Baldo degli Ubaldi e, ultima, Cornelia. Il collaudo bocciato a Barberini – Barberini, posizionata sotto l’omonima piazza da cui nascono via Veneto, via del Tritone e via Quattro Fontane, sconta il sequestro da parte della magistratura avvenuto il 23 ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

