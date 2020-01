Mercato Juventus, nuovo colpo di Paratici: in arrivo il talento francese (Di martedì 7 gennaio 2020) Mercato Juventus – Paratici scatenato. Dopo aver sistemato Mandzukic e Perin, con Pjaca in uscita e Kulusevski come grande colpo, il dirigente bianconero sembra vicino ad un nuovo colpo. Come dimostrato dal giovanissimo Soulè (arrivato a gennaio), Paratici non guarda solo al presente ma soprattutto al futuro. Infatti è ad un passo dall’acquisto di un nuovo giovane che al momento si andrà ad accasare alle giovanili, in attesa di esordire in prima squadra. Mercato Juventus, Ntenda dal Nantes Un Mercato di gennaio con gli occhi sul futuro. Dopo l’ufficialità di Dejan Kulusevski, la Juventus è al lavoro per un altro colpo in prospettiva: in arrivo c’è Jean-Claude Ntenda, terzino sinistro classe 2002 di proprietà del Nantes. Con ogni probabilità il giovanissimo francese dovrebbe essere aggregato alle giovanili. Al momento nel club francese non ha mai esordito in prima squadra, ... Leggi la notizia su juvedipendenza

