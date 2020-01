Meningite, nella Bergamasca vaccini “a tappeto”, piano per le scuole e task force di medici di base nelle aziende (Di martedì 7 gennaio 2020) Dopo i molteplici casi di Meningite nella Bergamasca – cinque in solo un mese, di cui due con esiti mortali – da giovedì partono vaccinazioni ‘a tappeto’ in scuole e aziende, dove lavorano i residenti nei comuni maggiormente colpiti dal virus. Da domani arriveranno inoltre a 14 gli ambulatori straordinari aperti in queste settimane per far fronte ai casi di infezione da meningococco C. A Castelli Calepio sarà infatti avviato un nuovo ambulatorio vaccinale e sarà potenziato il presidio socio sanitario territoriale (Presst) di Grumello del Monte. Sono questi i principali esiti degli incontri dell’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, oggi a Bergamo e Villongo con i vertici di Ats e Asst e i sindaci locali. nella parte bresciana gli ambulatori straordinari saranno aperti almeno fino a venerdì 10 gennaio e poi saranno eventualmente e ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Tg3web : La meningite fa ancora una vittima, una ragazza di sedici anni è morta dopo essere stata ricoverata all'ospedale di… - MediasetTgcom24 : Casi di meningite nella Bergamasca, 16enne colpito da batterio di tipo B #meningite - repubblica : Meningite, quinto caso nella Bergamasca: 16enne ricoverato in gravi condizioni. Code per le vaccinazioni in tutta l… -