Meningite, migliorano le condizioni del ragazzo di 16 anni ricoverato a Bergamo (Di martedì 7 gennaio 2020) migliorano le condizioni del ragazzo di Castelli Calepio, nella Bergamasca, ricoverato da sabato all'ospedale Papa Giovanni XXIII per una forma di Meningite. Si è trattato del quinto caso in poche settimane nella stessa zona del Basso Sebino bergamasco: finora sono state vaccinate a scopo precauzionale 3800 persone, e da oggi è partita una campagna vaccinale che coinvolge dieci ambulatori dislocati in diversi paesi della zona. Leggi la notizia su milano.fanpage

