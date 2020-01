Meningite a Bergamo, resta l’allarme: migliora il 16enne ricoverato (Di martedì 7 gennaio 2020) Due morti ed un 16enne ancora ricoverato in ospedale a Bergamo, anche se le sue condizioni sono in miglioramento. resta alta l’attenzione sui casi di Meningite da meningococco registrati nel Basso Sebino, in una fascia territoriale ristretta sul confine fra le province di Bergamo e Brescia. In queste ore l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera è a Bergamo, impegnato nei primi incontri previsti per oggi, con i vertici sanitari di Bergamo e Brescia, insieme a esperti del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità. Alle 14 si è spostato a Villongo per incontrare gli amministratori locali. Meningite a Bergamo, migliorano le condizioni del 16enne ricoverato Come detto in apertura di articolo, migliorano le condizioni dell’ultimo paziente, un 16enne di Castelli Calepio, ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. ... Leggi la notizia su urbanpost

SkyTG24 : Meningite nel Bergamasco, centinaia di persone vaccinate in sedi Ats - casarinale58 : RT @TgrRai: Già 6000 le persone vaccinate dopo i casi di #meningite fra #Bergamo e #Brescia. Al via la profilassi nelle scuole. Il video d… - CorriereQ : Meningite: migliora 16enne a Bergamo -