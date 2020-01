Measy e Yape: al CES di Las Vegas le nuove soluzioni hi tech per una delivery sempre più sostenibile (Di martedì 7 gennaio 2020) Yape e Measy, ovvero il sistema di consegne a guida autonoma e la nuova e-cargo bike che aumenta comfort e sicurezza, sono nati entrambi all’interno della Fabbrica di Imprese e-Novia. I due prodotti made in Italy vengono presentati assieme in questi giorni al CES, il più importante evento di tecnologia e innovazione che si tiene a Las Vegas fino al 10 gennaio: una soluzione «integrata» che risponde alle nuove esigenze del trasporto in abito urbano e commerciale. Measy, AL CES DI LAS Vegas LA NUOVA GENERAZIONE DI E-CARGO BIKE Niente più cadute laterali causate da uno sbilanciamento del carico: questa l’innovazione di Measy, presentato al CES di Las Vegas. Le nuove e-cargo bike integrano una tecnologia ad hoc sviluppata per questa categoria di mezzi di consegna. Una e-bike rivoluzionaria, in grado di raggiungere i livelli di sicurezza standard del mondo automotive. Non solo: ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Measy Yape Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Measy Yape