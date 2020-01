Massimo Piras, carabiniere eroe si schianta col paracadute: ecco come sta (Di martedì 7 gennaio 2020) Brutta caduta per Massimo Piras, il carabiniere eroe di Borgo Panigale, medaglia d’oro al valore civile, è rimasto gravemente ferito in fase di atterraggio. Massimo Piras, 49enne maresciallo maggiore dei carabinieri, è il paracadutista rimasto gravemente ferito ieri all’aviosuperficie di Molinella, nel Bolognese, dopo una brutta caduta nella fase di atterraggio. Il militare, comandante del … L'articolo Massimo Piras, carabiniere eroe si schianta col paracadute: ecco come sta è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

carlaruocco1 : Profonda apprensione per l'incidente con il paracadute capitato al Maresciallo Massimo #Piras, #Carabiniere che nel… - marino29b : RT @carlaruocco1: Profonda apprensione per l'incidente con il paracadute capitato al Maresciallo Massimo #Piras, #Carabiniere che nel 2018… - simcopter : RT @bolognatoday: Incidente con il paracadute, ferito grave il carabiniere che salvò scolaresca da esplosione in A14 -