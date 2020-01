Mara Venier, super party su Instagram per il compleanno del figlio Paolo (Di martedì 7 gennaio 2020) Regina della domenica pomeriggio di RAI 1, Mara Venier è profondamente attaccata alla sua famiglia. Lo ha dimostrato ancora una volta in questi giorni, riunendo le persone a lei più care per festeggiare il 45mo compleanno di Paolo, il suo secondogenito. L’uomo, figlio della conduttrice veneta e dell’attore Pier Paolo Capponi (scomparso nel 2018), ha festeggiato il compleanno in compagnia della madre, ma anche della consorte Valentina – i due sono convolati a nozze la scorsa estate – del piccolo Claudietto, di Nicola Carraro e della sorella Elisabetta Ferracini. Quest’ultima ha provveduto a riprendere, tramite il profilo Instagram della Venier, i dettagli del party. Grazie alle Stories, i tantissimi follower di zia Mara hanno avuto modo di notare anche la presenza di alcuni amici della conduttrice di Domenica In. Tra questi è possibile citare il giornalista ... Leggi la notizia su dilei

RaiUno : Una mamma scrive a Mara Venier e chiede di realizzare il sogno della figlia... Il resto lo avete lo avete visto su… - ilvolo : Hey #IlVolovers ci vediamo questa sera a “La Porta dei Sogni” su @RaiUno insieme alla mitica Mara Venier! #IlVolo - RaiUno : Stasera #3gennaio ultimo appuntamento con Mara Venier e #LaPortaDeiSogni! Ospiti di puntata @ilvolo, Lino Banfi, i… -