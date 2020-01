Mara Venier | l’abbraccio infinito per il figlio Paolo che compie 45 anni

Mara Venier - super party su Instagram per il compleanno del figlio Paolo : Regina della domenica pomeriggio di RAI 1, Mara Venier è profondamente attaccata alla sua famiglia. Lo ha dimostrato ancora una volta in questi giorni, riunendo le persone a lei più care per festeggiare il 45mo compleanno di Paolo, il suo secondogenito. L’uomo, figlio della conduttrice veneta e dell’attore Pier Paolo Capponi (scomparso nel 2018), ha festeggiato il compleanno in compagnia della madre, ma anche della consorte Valentina ...

Mara Venier - terremoto in vista : per lei potrebbe cambiare tutto : Si scatenano le voci del TV Mercato con molti nomi importanti che potrebbero passare dalla rete di Stato a quelle private: al momento la trattativa più interessante riguarda zia Mara sponsorizzata da Maria De Filippi. Mara convocata da Maria Il riscontro non straordinario con cui il pubblico ha premiato “La porta dei Sogni”, l’ultimo […] L'articolo Mara Venier, terremoto in vista: per lei potrebbe cambiare tutto proviene da ...

Mara Venier : «Io e mio marito ci siamo un po’ ‘rin…citrulliti’. Tanti mi capiranno…» : «Tanti nonni mi capiranno… I nipoti sono il mio caricabatterie», comincia così la splendida intervista di Mara Venier ad OK Salute e Benessere. Nel corso della chiacchierata la conduttrice di Domenica In ha parlato della sua malattia: la «nonnitudine», come la definisce lei stessa. «Ma mi immaginate con lo zigomone in rilievo, gli occhi tirati come una cerbiatta e la pelle liscia come quella di un neonato? No, no, non fa per me. Il tempo che ...

Ascolti tv 5 gennaio : Mara Venier regina della domenica - la prima serata a Rai Uno. Gerry scotti chiude in negativo : Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno? Gli Ascolti tv di ieri sera, domenica 5 gennaio 2020 sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda il film La Banda Dei Babbi Natale con Aldo, Giovanni e Giacomo. Mentre su Rai Uno veniva trasmesso il il film La Bella E la Bestia. Occhio anche agli Ascolti del pomeriggio con domenica In di Mara Venier e il preserale con l’ultima ...

Mara Venier senza fiato a Domenica In : “Non ridete - datemi dell’acqua” : Nella prima puntata dell’anno di Domenica In Mara Venier ha avuto una piccola défaillance che non è passata inosservata tra i telespettatori. La conduttrice, infatti, ha dovuto riprendere fiato chiedendo al pubblico di non ridere. Mara ha invocato il lancio della pubblicità, ma dalla regia l’hanno invitata a proseguire con gli ospiti. A quel punto, però, per la conduttrice era arrivato il momento di sedersi e di riposare. Vediamo che ...

Tv : ascolti; vince La porta dei sogni di Mara Venier : Il programma più visto della prima serata televisiva di ieri è stato La porta dei sogni condotto da Mara Venier trasmesso da Rai1, che ha totalizzato 3.060.000 telespettatori, pari al 14,5% di share. Su Canale5, il film Una tata magica ha realizzato 2.730.000 telespettatori e il 12.92% di share. La prima serata di Rai2, con il film, Notte al museo – Il segreto del faraone ha ottenuto 1.377.000 spettatori e il 6,1% di share. Su Italia1 il ...

DOMENICA IN/ Ospiti : le Befane di Urbania in studio e il regalo a Mara Venier : DOMENICA In, anticipazioni e Ospiti di Mara Venier: le Befane di Urbania in studio e i regali alla padrona di casa e ai bambini.

Mara Venier senza fiato a Domenica In. Lo sfogo : “Disgraziati!” : Mara Venier rimane senza fiato a Domenica In: “Disgraziati! Datemi un bicchiere d’acqua” La stagione televisiva non è ancora iniziata del tutto, ma nonostante questo Domenica In è tornata in onda anche oggi, prima dell’arrivo dell’Epifania che tutte le feste porta via. Per festeggiare questo evento ha chiamato nel suo studio Domenicale tanti bambini canterini a cui fare dei doni. Primo ospite di questa nuova ...

Domenica In/ Ospiti : Me contro te - Sandra Milo e Teo Teocoli da Mara Venier : Domenica In, anticipazioni e Ospiti di Mara Venier: Sandra Milo, Teo Teocoli, Me contro Te e Gianfranco Vissari in studio.

‘Si butta per terra per l’emozione’ : Mara Venier scoppia a piangere per il brutto male che ha colpito un 12enne : Emozioni nell’ultima puntata de La porta dei sogni Venerdì sera su Rai Uno è andato in onda il terzo ed ultimo appuntamento de La porta dei sogni, il nuovo format della tv di Stato che è stato affidato a Mara Venier. Una puntata che ha chiuso il suo ciclo col 16% di share, pochino visto i risultati della conduttrice veneziana con la sua Domenica In. Tuttavia si trattava solo di un esperimento e la messa in onda è avvenuto fuori il periodo ...

Ascolti tv 3 gennaio : vince Mara Venier su Rai1 con La porta dei sogni : Nella classifica degli Ascolti tv registrati nella serata di venerdì 3 gennaio è Mara Venier a far da padrona con il programma di Rai1 La porta dei sogni, che è riuscito a raccogliere davanti ai teleschermi ben 3.060.000 spettatori con uno share del 14,46%. La presentatrice riesce a battere nella gara degli Ascolti anche il film Una tata magica in onda sulla rete rivale di Canale 5. Al di fuori dei grandi poli televisivi, troviamo inoltre il ...

Mara Venier in lacrime a ‘La porta dei sogni’ : “Non riesco a dire niente…” : Venerdì 3 gennaio è andata in onda l’ultima puntata de ‘La porta dei sogni’, il programma in onda su Rai1 condotto da Mara Venier. Un programma che piace molto al pubblico, ma che non è riuscito a “spiccare il volo”. Stando ai dati di ascolto dell’appuntamento di chiusura, infatti, la trasmissione della zia Mara è stata seguita da 3.060.000 di spettatori pari al 14.5% di share, mentre nelle precedenti puntate ha totalizzato prima 2.781.000 di ...

Ascolti tv - “La porta dei sogni” di Mara Venier oltre i tre milioni e vince la serata : Mara Venier vince la gara degli Ascolti tv e chiude con il miglior risultato delle tre puntate de "La porta dei sogni". Il programma di Rai Uno, condotto da una delle signore della televisiva italiana, infatti, sfonda la soglia dei tre milioni per la prima volta e batte il film di Canale 5 "Una tata magica".Continua a leggere