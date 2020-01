Manchester United-Manchester City, League Cup: pronostici (Di martedì 7 gennaio 2020) Manchester United-Manchester City è la partita di andata delle semifinali di League Cup (nota anche come Carabao Cup per motivi di sponsorizzazione), si gioca martedì sera a Old Trafford alle 21.00: probabili formazioni, pronostici e la diretta in streaming. Manchester United – Manchester City martedì ore 21:00 La League Cup è spesso snobbata dai grandi club, che mandano in campo soprattutto nei primi turni formazioni imbottite di riserve e di giovani. Il caso più eclatante è stato quello dei quarti di finale in cui il Liverpool, impegnato nel Mondiale per Club, ha mandato come riportato dal Veggente in campo la formazione under 23 perdendo così contro l’Aston Villa. Nelle semifinali c’è però un derby, quello di Manchester, che potrebbe consigliare ai due allenatori Solskjaer e Guardiola di fare meno turn over del solito. I motivi sono numerosi per cui questa ... Leggi la notizia su ilveggente

