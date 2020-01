Maltempo Calabria, imbarcazione affonda al porto turistico di Villa San Giovanni: recuperata dai Vigili del Fuoco [FOTO] (Di martedì 7 gennaio 2020) Stamattina i sommozzatori dei Vigili del fuoco di Reggio Calabria hanno effettuato il recupero di una imbarcazione affondata ieri al porto turistico di Villa San Giovanni. Si tratta di una imbarcazione di 5,60 metri con motore fuori bordo andata a fondo, con ogni probabilità, a causa del vento forte. La barca era semiaffondata e capovolta; per recuperarla i sommozzatori hanno installato due palloni sollevatori a poppa e una volta riemersa l’hanno ruotata di 180°. Successivamente con l’ausilio di una motopompa l’imbarcazione veniva svuotata. Nel frattempo dalla sede centrale è stata fatta giungere sul posto una gru con la quale i Vigili del fuoco hanno provveduto al recupero del natante che dai primi accertamenti sembra non abbia subito gravi danni. Sul posto era presente la Guardia Costiera per le verifiche di competenza. Nella gallery scorrevole in alto, a corredo ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Alfonso0070 : RT @meteo_calabria: #METEO #NEWS #CALABRIA: ci aspettano giorni prettamente anticiclonici, seppur non mancheranno gelate diffuse. Qui gli u… - Pietro__Bruno : RT @meteo_calabria: #METEO #NEWS #CALABRIA: ci aspettano giorni prettamente anticiclonici, seppur non mancheranno gelate diffuse. Qui gli u… - meteo_calabria : #METEO #NEWS #CALABRIA: ci aspettano giorni prettamente anticiclonici, seppur non mancheranno gelate diffuse. Qui g… -