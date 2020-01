Malore per Fedez: foto con la flebo a Dubai (Di martedì 7 gennaio 2020) Piccolo Malore per Fedez. Come ha raccontato sui social Chiara Ferragni, Fedez, in vacanza negli Emirati Arabi, si sarebbe sentito molto male nella notte, tanto da preoccupare l’influencer che alla fine ha chiesto aiuto. Il racconto di Chiara Ferragni “Ha avuto un’indigestione. Ha urlato tutta la notte cose come ‘Basta’. Gli dicevo che doveva vomitare per sentirsi meglio, ma lui mi urlava che non dovevo dirgli queste cose“. A raccontare cosa è accaduto in vacanza è, come sempre, Chiara Ferragni. L’esperta social non si tira indietro neanche di fronte alla malattia del marito e su Instagram lo prende un po’ in giro. “Poi alla fine ho vomitato questa mattina“, racconta ancora. Lui, la moglie e il piccolo Leone sono in vacanza a Dubai, dove la famiglia avrebbe avuto qualche problemino di salute. Poi aggiunge “Ho dovuto chiamare la farmacia e…“, ma Fedez la blocca e il video finisce ... Leggi la notizia su thesocialpost

