Magalli: “Al cenone di Natale ero insieme a Di Battista, vi racconto com’è andata” (Di martedì 7 gennaio 2020) Magalli ha trascorso il Natale con Alessandro Di Battista Giancarlo Magalli ha trascorso la cena di Natale insieme ad Alessandro Di Battista. A rivelarlo è lo stesso conduttore, che ha parlato della sua vigilia di Natale nel corso della puntata di oggi di “Un Giorno da Pecora“. Magalli ha spiegato innanzitutto il perché di questa presenza singolare al suo cenone. “Il 24 tradizionalmente facciamo una cena coi pochi parenti residui: le mie figlie, principalmente, mio cugino e le mie mogli”. “Quante sono le sue mogli?”, chiedono i presentatori del programma di Radio 1 a Magalli. “Quelle passate due, e poi ce n’era una, diciamo, in rodaggio”. E a questa tavola c’era anche Alessandro di Battista, spiega Magalli. “Conosco Alessandro perché sua sorella, Titti, è molto amica della mia figlia maggiore, si conoscono da bambine. Tanto che anni fa ... Leggi la notizia su tpi

