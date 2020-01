M5s, la resa dei conti per 30 parlamentari “morosi”: nuove espulsioni? Oggi decidono i probiviri (Di martedì 7 gennaio 2020) L’appuntamento è alle 14 di Oggi: a riunirsi saranno i tre probiviri del Movimento 5 Stelle – la ministra della Funzione Pubblica Fabiana Dadone, il consigliere regionale Jacopo Berti, padovano, e Raffaella Andreola, anche lei veneta e consigliera comunale a Villorba, Treviso. Una prima riunione con i capigruppo Davide Crippa e Gianluca Perilli e con il Comitato dei garanti per fare il punto della situazione e stilare la lista ufficiale dei morosi del Movimento 5 Stelle in vista poi dell’assemblea di tutti i parlamentari grillini con il capo politico Luigi Di Maio. Assemblea che dovrebbe tenersi giovedì, giacché Oggi il ministro degli Esteri è volato a Bruxelles per un incontro urgente tra i ministri degli esteri di Gran Bretagna, Germania, Francia e Italia sulla doppia emergenza Usa-Iran e Libia. E domani è atteso al Cairo per un vertice sugli stessi temi. ... Leggi la notizia su open.online

