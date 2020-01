Lutto nel mondo del cinema: l’attore 35enne si è suicidato buttandosi dalla finestra (Di martedì 7 gennaio 2020) Lutto nel mondo del cinema: l’attore Macanao Torres, il cui nome all’anagrafe era Pedro Oliver, si è tolto la vita a 35 anni. Secondo quanto riportano alcune fonti, Macanao Torres si sarebbe suicidato buttandosi dal tetto del suo condominio a Murcia, Spagna. Torres era un attore molto famoso nel mondo del cinema a luci rosse ma negli ultimi anni aveva avuto dei problemi di salute. Nel 2011, quando aveva solo 26 anni, gli era stato diagnosticato il linfoma non Hodgkin. A causa della malattia, nel 2016, il giovane era stato costretto a smettere di fare il suo lavoro. Il suo esordio nel mondo del cinema a luci rosse risale al 2006, per la precisione al 9 ottobre. Quel giorno aveva girato il suo primo film (ovviamente sempre del genere che poi lo ha reso celebre) del regista e produttore Jalif. A 10 anni esatti dal suo esordio era stato costretto a ritirarsi per via del linfoma che gli ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

