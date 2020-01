Lutto nel mondo del cinema: l’attore 35enne si è suicidato buttandosi dalla finestra (Di martedì 7 gennaio 2020) È morto gettandosi dal tetto del suo condominio a Murcia, in Spagna, l’attore hard Macanao Torres, nome d’arte di Pedro Oliver. Aveva 35 anni. Nel 2011 gli era stato diagnosticato il linfoma non Hodgkin, malattia che nel 2016 lo aveva spinto a ritirarsi dalle scene a 10 anni dal suo debutto. A febbraio 2019 il cancro era tornato per la terza volta. È morto suicida a soli 35 anni l’attore hard Macanao Torres, nome d’arte di Pedro Oliver. Secondo fonti locali, si sarebbe tolto la vita gettandosi dal tetto del suo condominio a Murcia, in Spagna. Nel 2011 gli era stato diagnosticato il linfoma non Hodgkin, malattia che nel 2016 lo aveva spinto a ritirarsi dalle scene. L’esordio da pornostar risale al 9 ottobre 2006, in un film girato dal regista e produttore di porno gay Jalif. Il ritiro era arrivato a 10 anni esatti dal suo debutto. Nel febbraio 2019 gli era stata diagnosticata per la ... Leggi la notizia su howtodofor

