L’uomo del giorno, Marco Simone: idolo dei tifosi del Milan, un diverbio con Leonardo e una moglie d’eccezione (Di martedì 7 gennaio 2020) Marco Simone è nato a Castellanza, in provincia di Varese, il 7 gennaio del 1969. Compie oggi 51 anni. Sin da piccolo trascorreva le sue giornate giocando a pallone e a chiunque gli chiedesse cosa avrebbe voluto fare da grande rispondeva: il calciatore. E così è stato. L’esordio in A è avvenuto nel 1987, da poco Marco Simone aveva compiuto 18 anni, e indossava la maglia del Como. Due anni più tardi viene comprato dal Milan, all’epoca allenata da Arrigo Sacchi, per 6 miliardi di lire. Attaccante dotato di ottima tecnica, rapido nello stretto e glaciale sotto porta, agiva sia da prima che da seconda punta. Ha avuto un ruolo non di primo piano ma fondamentale negli anni d’oro della presidenza Berlusconi al Milan. Nei suoi primi anni in rossonero, parte spesso dalla panchina, ma riesce col tempo a ritagliarsi il suo spazio. Partecipa da protagonista alla vittoria dello scudetto ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

